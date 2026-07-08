Detuvieron a un hombre acusado de intentar matar a su primo tras atacarlo con un cuchillo en Suncho Corral

El violento episodio ocurrió en una vivienda del barrio Centro. La víctima sufrió una herida en el cuello y permanece fuera de peligro. La Justicia secuestró el arma blanca y avanza con la investigación.

Hoy 17:59

Un hombre fue detenido en la ciudad de Suncho Corral acusado del supuesto delito de homicidio en grado de tentativa, luego de haber atacado presuntamente con un cuchillo a su propio primo durante un violento episodio ocurrido en una vivienda del barrio Centro.

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Según informaron fuentes policiales y judiciales, el hecho se registró durante la noche del lunes y la denuncia fue radicada por un familiar de la víctima, debido a la discapacidad que presenta y que le impidió realizar la presentación por sus propios medios.

De acuerdo con la investigación, el sospechoso, de apellido Acuña, habría lesionado con un arma blanca a Costas, provocándole una herida en el cuello. Tras el ataque, el hombre recibió asistencia médica y los profesionales determinaron que las lesiones demandarán aproximadamente 30 días de curación, aunque se encuentra fuera de peligro.

Luego de las tareas investigativas, personal policial concretó la aprehensión del acusado, quien quedó a disposición de la fiscal Celia Mussi, a cargo de la causa.

Además, la Justicia ordenó el secuestro del cuchillo que habría sido utilizado durante la agresión, mientras continúan las medidas investigativas para determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque y avanzar con el esclarecimiento del hecho.