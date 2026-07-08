La ingeniería social y cómo proteger tu cuenta bancaria en Argentina

En Argentina, las estafas por ingeniería social han crecido un 30% en los últimos años, poniendo en riesgo las cuentas bancarias de miles de usuarios. Conocer las tácticas de los estafadores es clave para protegerse.

Hoy 18:02

En Argentina, el fenómeno de la ingeniería social ha cobrado fuerza en los últimos años, convirtiéndose en una de las principales amenazas para la seguridad financiera de los ciudadanos. Según datos del Centro de Estudios de Seguridad y Tecnología, las estafas por esta técnica han aumentado un 30% desde 2020, lo que lleva a muchos a cuestionarse cómo proteger sus cuentas bancarias.

La ingeniería social se basa en manipular a las personas para que divulguen información confidencial, como contraseñas o datos bancarios. Los estafadores suelen hacerse pasar por entidades confiables, como bancos o empresas de servicios, para engañar a sus víctimas. Por ello, es fundamental estar alerta y reconocer estos intentos de fraude.

Un método común es el phishing, donde los delincuentes envían correos electrónicos o mensajes de texto que aparentan ser de instituciones legítimas. Estos mensajes pueden incluir enlaces a sitios falsos que imitan las páginas oficiales. Para evitar caer en esta trampa, nunca compartas información personal a través de estos canales, a menos que estés seguro de su autenticidad.

Además, es importante activar la autenticación de dos factores en tus cuentas bancarias y aplicaciones. Este sistema añade una capa extra de seguridad al requerir un código adicional que solo tú posees, dificultando el acceso no autorizado a tus fondos. La mayoría de los bancos en Argentina ofrecen esta opción, y activarla puede ser un paso decisivo para proteger tus ahorros.

Otro aspecto a tener en cuenta es la educación financiera. Conocer los tipos de fraudes que existen y cómo operan los estafadores te permitirá estar mejor preparado. Existen diversas plataformas y recursos en línea que ofrecen información actualizada sobre seguridad financiera y cómo evitar ser víctima de estos delitos.

Finalmente, si sospechas que has sido víctima de un intento de fraude, es crucial actuar rápidamente. Contacta a tu banco de inmediato para reportar la situación y sigue sus instrucciones. Además, considera informar a las autoridades competentes, ya que esto puede ayudar a prevenir futuros fraudes.