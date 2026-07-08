Rechazaron el pedido de libertad condicional de Morena Rial tras su condena por una serie de robos

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro resolvió no hacer lugar a la solicitud de la influencer, al considerar que incumplió las condiciones del arresto domiciliario. Había sido condenada a tres años de prisión mediante un juicio abreviado.

Hoy 17:56

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro rechazó este miércoles el pedido de libertad condicional presentado por Morena Rial, quien fue condenada a tres años de prisión por una serie de robos cometidos en las localidades bonaerenses de Castelar, Martínez y Villa Adelina.

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La condena fue acordada mediante un juicio abreviado entre la defensa de la hija de Jorge Rial, el fiscal Patricio Ferrari y las partes damnificadas, mecanismo que permitió evitar la realización de un debate oral.

La influencer fue hallada penalmente responsable de distintos hechos de robo agravado, calificados por la Justicia debido a la modalidad con la que fueron cometidos, entre ellos mediante escalamiento, efracción y en poblado y en banda, correspondientes a tres episodios investigados en la causa.

La decisión de negar el beneficio de la libertad condicional fue adoptada por la jueza María Coelho, quien consideró que la condenada incumplió las condiciones impuestas durante el arresto domiciliario con tobillera electrónica.

Entre los argumentos expuestos en la resolución, la magistrada señaló que Morena Rial participó de una entrevista televisiva junto a Alan Cañete, uno de los imputados por el presunto desvío de la investigación del caso Loan. Además, valoró que publicó historias en su cuenta de Instagram que, según la resolución judicial, contenían mensajes de incitación a la violencia y a la conspiración social tras la muerte de un amigo en una comisaría de Córdoba.

Otro de los puntos observados por la Justicia fue la promoción de apuestas a través de sus redes sociales, conducta que también fue considerada al momento de evaluar el cumplimiento de las reglas fijadas durante el arresto domiciliario.

Con esta resolución, Morena Rial continuará cumpliendo la pena impuesta, mientras avanza el cumplimiento de la condena dictada en la causa por los robos ocurridos en el norte y oeste del conurbano bonaerense.