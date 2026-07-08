Agostina Vega cumpliría hoy 15 años: el emotivo homenaje de su padre y el renovado pedido de justicia

A meses del femicidio que conmocionó a Córdoba, la adolescente debía celebrar su cumpleaños de 15. Su padre difundió un video en su memoria, mientras la familia paterna organizó una misa para recordarla y reclamar avances en la investigación.

Hoy 17:52

Este martes, Agostina Vega habría celebrado sus 15 años, una fecha que para su familia debía estar marcada por la alegría, pero que hoy está atravesada por el dolor por su femicidio y la expectativa de que la investigación judicial avance.

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Con motivo del aniversario de su nacimiento, Gabriel Vega, padre de la adolescente, publicó un emotivo video de casi cinco minutos en el que recopiló fotografías de Agostina junto a sus familiares y momentos especiales de su vida. Al finalizar las imágenes, compartió un mensaje enfocado en el respeto y la búsqueda de la verdad.

"En la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. Justicia por Agostina", expresó.

Como parte del homenaje, la familia paterna convocó a una misa en memoria de la joven, con el objetivo de mantener vigente el pedido de justicia. En tanto, desde el entorno materno indicaron que, por el momento, no está prevista ninguna actividad conmemorativa por la fecha en la que Agostina habría festejado sus esperados 15 años.

El cumpleaños que nunca llegó a celebrarse sigue siendo uno de los recuerdos más dolorosos para sus seres queridos. Tiempo atrás, Melisa, madre de la adolescente, había contado que los preparativos para la fiesta ya estaban en marcha y que Agostina incluso había elegido el vestido que luciría en esa noche tan especial, un proyecto que quedó truncado por el crimen.

En los últimos días, Gabriel Vega también hizo pública una carta abierta en la que respondió a cuestionamientos dirigidos hacia él y al equipo de abogados que lo representa. Allí sostuvo que la causa judicial "no es un juego", sino una investigación por el femicidio de su hija, y aseguró que su prioridad es colaborar con la Justicia para que se esclarezcan los hechos.

La investigación continúa con cuatro personas detenidas. Claudio Barrelier está imputado por homicidio triplemente calificado, mientras que Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero enfrentan cargos por encubrimiento agravado, en una causa que continúa bajo investigación y que la familia espera que llegue a una pronta resolución.