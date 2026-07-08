ARA San Juan: un ex oficial fue condenado y otros tres resultaron absueltos

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó sentencia por el hundimiento del submarino en el que murieron 44 tripulantes. Luis López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Correa quedaron libres de culpa y cargo.

Hoy 17:27

El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó la sentencia definitiva en el juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan y condenó al excapitán de navío Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso, mientras que absolvió al ex contralmirante Luis López Mazzeo, al ex capitán de navío Héctor Alonso y al ex capitán de fragata Hugo Correa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La resolución llegó luego de un debate oral que se extendió durante más de cuatro meses y contó con 30 audiencias en la ciudad de Río Gallegos, donde se analizaron las presuntas responsabilidades penales vinculadas con la planificación, el mantenimiento y las condiciones operativas de la nave.

De acuerdo con el fallo, Villamide fue hallado culpable por el delito de estrago culposo agravado, aunque la pena impuesta no será de cumplimiento efectivo. En tanto, López Mazzeo, Alonso y Correa fueron absueltos por unanimidad de los cargos que enfrentaban.

Durante el proceso, tanto la fiscalía como las querellas que representan a familiares de las víctimas sostuvieron que la tragedia era “previsible” y apuntaron contra las condiciones en las que el submarino había iniciado su última misión. En esa línea, plantearon que existieron fallas vinculadas al estado operativo de la embarcación y a las decisiones adoptadas antes del hundimiento.

Tras conocerse la sentencia, las abogadas defensoras de los familiares, Valeria Carreras y Lorena Arias, señalaron que se trata de un fallo histórico por la condena penal a un jefe naval por la muerte de su tripulación en tiempos de paz.

“Durante casi nueve años, la explicación oficial fue que el mar es riesgoso y los accidentes ocurren. Hoy la Justicia dijo lo contrario: no fue el mar el que hundió el submarino, fueron decisiones y omisiones humanas”, expresaron.

Sin embargo, las representantes de los familiares anticiparon que recurrirán la sentencia una vez que se conozcan los fundamentos, previstos para el 21 de agosto de 2026. El planteo estará dirigido tanto contra las absoluciones como contra la magnitud de la pena impuesta a Villamide.

“Hoy se mezclan dos sentimientos: la impotencia ante las absoluciones, y la certeza de haber logrado algo que hace ocho años y ocho meses parecía imposible. Se ganó una batalla contra la impunidad. Quedan otras por dar”, remarcaron.

El submarino ARA San Juan se hundió el 15 de noviembre de 2017 en aguas del Atlántico Sur, luego de sufrir una falla técnica durante su navegación. A bordo viajaban 44 tripulantes, quienes murieron como consecuencia del colapso de la nave.

Antes de perder contacto, se había reportado un ingreso de agua de mar a través del sistema de ventilación hacia el tanque de baterías, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio. Horas después de la última comunicación, se detectó un ruido compatible con una implosión.

La búsqueda del submarino comenzó con operativos nacionales y luego se amplió con asistencia internacional. Finalmente, los restos fueron localizados el 17 de noviembre de 2018 por la empresa Ocean Infinity, a 907 metros de profundidad.