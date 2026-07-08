Milei ofreció la Casa Rosada a la Selección y prometió no estar: “No tengo nada que hacer en esa foto”

El Presidente aseguró que, si el plantel acepta la propuesta tras el Mundial, vaciará el edificio de funcionarios para evitar “interferencias políticas”.

Hoy 16:31

El presidente Javier Milei ofreció la Casa Rosada al plantel de la Selección Argentina para un eventual festejo una vez finalizado el Mundial, aunque aclaró que no estará presente en caso de que los jugadores acepten la propuesta.

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La declaración del mandatario se produjo este miércoles, luego del triunfo argentino ante Egipto por los octavos de final de la Copa del Mundo, y en medio de la expectativa por el camino del equipo nacional en el certamen.

“Puse la Casa Rosada a disposición y cuando los jugadores vayan, para que no tengan interferencia política, ese día la vacío”, afirmó Milei en declaraciones radiales.

En esa línea, el Presidente remarcó que no buscará formar parte de una eventual celebración del plantel en la sede de Gobierno. “Yo no tengo nada que hacer en esa foto. Los que ganan los partidos en la cancha son ellos. El mérito es de ellos, el logro es de ellos y la fiesta es de ellos y los argentinos”, sostuvo.

El mandatario también señaló que, llegado el caso, se quedaría en la residencia presidencial de Olivos para evitar cualquier interpretación política del festejo. Incluso bromeó con la posibilidad de convencer a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, para que ese día tampoco asista a trabajar.

La propuesta vuelve a poner en escena un antecedente reciente: lo ocurrido en 2022, cuando los campeones del mundo no aceptaron una invitación similar para celebrar el título en la Casa de Gobierno, en un contexto en el que se buscó evitar una utilización política de la conquista deportiva.

Con su planteo, Milei buscó marcar distancia de ese escenario y dejar en claro que, si la Selección Argentina decide festejar en la Casa Rosada, el protagonismo será exclusivamente del plantel y de los hinchas.