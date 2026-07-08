El mensaje de Villarruel por el 9 de Julio con críticas al Gobierno: "Los próceres no buscaron enriquecerse en la función pública"

La vicepresidenta publicó una nota de opinión por el 9 de Julio en la que reivindicó la soberanía nacional, cuestionó la influencia de intereses extranjeros y dejó un mensaje que fue interpretado como una nueva crítica al Gobierno nacional.

Hoy 16:22

Ahoras de reencontrarse nuevamente con el presidente Javier Milei en el acto oficial por el 9 de Julio en la provincia de Tucumán, la vicepresidenta Victoria Villarruel lanzó nuevas críticas al Gobierno y contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública”.

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Mediante una nota de opinión publicada en el diario tucumano La Gaceta, Villarruel manifestó que los argentinos debían demostrar que mantienen intacta “la capacidad de conducir su propio destino”.

“Asumamos el mandato de la historia con la certeza de que otro país es posible si tenemos la audacia y las virtudes necesarias para hacerlo realidad”, expresó.

A su vez, planteó que en el siglo XXI la Argentina atraviesa una “encrucijada histórica” que reedita “el mismo dilema político de 1816″ y señaló que “la libertad no es una abstracción”, sino que se encarna en “la soberanía concreta de la Nación sobre sus decisiones y sus recursos”.

“Difícilmente podamos hablar de una verdadera libertad si nuestra agenda legislativa se limita a subordinar el diseño de nuestro marco jurídico a normativas o intereses foráneos”, dijo, en alusión implícita a los vínculos que el Gobierno tejió con Estados Unidos.

Tras la renuncia del Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete ante el avance de la investigación en su contra por enriquecimiento ilícito, Villarruel contrapuso que los próceres de la Independencia “no buscaron enriquecerse en la función pública, sino darlo todo por amor a la patria”.

“Por eso, este 9 de julio, la encrucijada argentina nos exige abandonar la resignación y la improvisación. No podemos eludir nuestra responsabilidad histórica ni delegar las decisiones estratégicas de la Nación bajo la falsa premisa de una eficiencia sin rostro”, aseguró.