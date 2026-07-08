Accidente múltiple en Salta provoca heridos y vehículos atrapados

Un accidente de tráfico en Salta involucra a seis autos y una moto, dejando heridos y personas atrapadas en los vehículos.

Hoy 16:32

En la mañana de este miércoles, un violento choque ocurrió en la Avenida Bolivia, cerca de Popeye, en sentido Norte-Sur, donde colisionaron seis autos y una moto.

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El accidente fue causado, al parecer, por la alta velocidad de uno de los vehículos involucrados, según los primeros informes de las autoridades.

Una de las motociclistas afectadas comentó: "Sentí que algo me dio de atrás con mucha fuerza y empecé a dar al otro y al otro, me tiró al costado si no yo quedaba en medio de ellos dos".

La testigo añadió que, tras la colisión, cayó en el otro carril y que, a pesar de que venían despacio, el impacto fue considerable.

Al lugar del accidente llegaron varias ambulancias, destacando que uno de los vehículos involucrados transportaba a personas con discapacidad, quienes recibieron atención médica en la escena.

Multivisión Federal reportó sobre el estado de los rodados y mencionó que algunas personas fueron trasladadas en código rojo a centros médicos cercanos.

Las autoridades policiales y de tránsito se encuentran trabajando en el lugar, mientras algunos conductores y ocupantes de los vehículos esperan asistencia médica y la llegada de criminalística.