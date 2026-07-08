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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 9º
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Locales

Interesante propuesta para el viernes: Taller de Ajedrez para niños en el CCB

El Centro Cultural del Bicentenario dictará el Taller de Ajedrez para niños, todos los viernes, en forma libre y gratuita.

Hoy 08:00
Taller de Ajedrez.

El mismo está dirigido a chicos de 6 a 12 años y tiene dos horarios, de acuerdo al nivel de los participantes. Los principiantes desarrollarán su actividad de 19 a 20 horas y los avanzados, de 20 a 21.

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El ajedrez ayuda a los niños a despertar sus capacidades intelectuales y a desarrollar su pensamiento lógico de manera más temprana, fortaleciendo las habilidades para resolver problemas, mejorar la memoria y concentración y fomentar el pensamiento creativo.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 horas, telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

TEMAS Centro Cultural del Bicentenario CCB
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