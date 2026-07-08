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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 9º
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Preparan el biopic de Britney Spears: Liz Meriwether será la guionista y Jon M. Chu el director

La película estará basada en las memorias de la cantante y contará con su participación activa en el desarrollo del proyecto.

Hoy 07:32

El esperado biopic sobre Britney Spears suma nuevos avances. Según informó Variety, la película será escrita por Liz Meriwether, reconocida por crear la serie “New Girl”, mientras que la dirección estará a cargo de Jon M. Chu, conocido por su trabajo en “Wicked”.

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El filme tomará como base las memorias publicadas por la artista en 2023, “The Woman in Me” (“La mujer que soy”), un libro que recibió críticas mayormente positivas y que repasa su camino hacia el estrellato internacional, además de exponer los desafíos personales y mediáticos que atravesó a lo largo de su carrera.

La obra tuvo un fuerte impacto desde su lanzamiento, con más de 1,1 millones de copias vendidas en su primera semana en Estados Unidos, consolidándose como un éxito editorial.

En declaraciones realizadas anteriormente, Chu adelantó que la propia Spears estará “muy involucrada” en la producción, lo que sugiere un enfoque cercano a la visión de la artista sobre su propia historia.

Por el momento, no se confirmó el elenco que formará parte del proyecto. Sin embargo, la actriz Emma Roberts expresó públicamente su interés en interpretar a la llamada “princesa del pop”, señalando que sería un sueño asumir ese papel.

La película será producida por Marc Platt y, hasta ahora, no cuenta con una fecha de estreno definida.

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