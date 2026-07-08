Añatuya se prepara para días soleados: temperaturas agradables para hoy Miércoles 8 de julio de 2026

Hoy, los añatuyenses disfrutarán de un día mayormente despejado con temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días también promete condiciones favorables.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya, Santiago del Estero, se presenta hoy con condiciones despejadas y una temperatura de 8.9 °C, aunque la sensación térmica se siente más fresca, alcanzando los 6.5 °C. La humedad se encuentra en un 82%, y el viento sopla a 15.1 km/h desde el noreste, aportando una brisa ligera que acompaña a los añatuyenses en su jornada.

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Para hoy, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 24.2 °C, lo que permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre. El cielo soleado será el protagonista, ideal para actividades familiares y encuentros entre amigos.

El pronóstico para mañana, jueves 9 de julio, indica que el clima seguirá siendo soleado con una mínima de 13 °C y una máxima de 24.9 °C. Las condiciones se mantendrán favorables, permitiendo así que los añatuyenses aprovechen el buen tiempo.

El viernes 10 de julio, la situación climática cambiará ligeramente, ya que se anticipa un cielo parcialmente nublado. A pesar de esto, las temperaturas se mantendrán cómodas, con mínimas de 12.1 °C y máximas de 22.2 °C, lo que seguirá favoreciendo las actividades al aire libre.

En resumen, hoy los añatuyenses disfrutarán de un día soleado con temperaturas que oscilarán entre los 8.7 °C y 24.2 °C. Para los días siguientes, se pronostica un clima similar, con temperaturas agradables y cielos despejados, lo que permitirá disfrutar de un buen inicio de julio.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.