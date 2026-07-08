Así lo expresó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama, tras el épico triunfo de Argentina por 3 a 2 sobre Egipto.

Hoy 08:25

El licenciado Osvaldo Granados analizó el triunfo de Argentina por 3 a 2 frente a Egipto y dejó una reflexión sobre la identidad nacional durante su columna de este miércoles en Radio Panorama.

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“Los argentinos tenemos un gen muy especial, somos competitivos por encima de la media”, afirmó, al tiempo que remarcó la capacidad del país para sobreponerse a distintos momentos históricos adversos. “Nos reconstruimos varias veces, tuvimos de todo: dictaduras, hiperinflación, pero hay un afán de seguir adelante la pelea que es muy particular”, señaló.

Granados también se refirió al contexto que rodea a la Selección y a las reacciones que genera en otros países. “Es lógico que protesten, que los mexicanos estén molestos o que los chilenos griten los goles a Argentina. Es parte de la rivalidad, de la competencia y de la envidia”, expresó.

En su análisis, mencionó además una situación puntual ocurrida durante el partido, vinculada a una bandera de Israel en la tribuna y a una protesta del técnico egipcio que lo consideró un insulto racial, y sostuvo que ese tipo de episodios también forman parte de las tensiones que se viven en el fútbol internacional.

El comentarista recordó una frase que circulaba cuando los clubes europeos comenzaron a fichar futbolistas sudamericanos: “Si querés jugar bien, comprá brasileños; si querés ganar campeonatos, comprá argentinos”, y la utilizó para reforzar su idea sobre la mentalidad competitiva.

Por último, destacó la reacción del equipo tras el triunfo y el festejo de los jugadores, así como la actitud del cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni. “Cuando ganás no sentís el cansancio. La energía vuelve, se recicla”, afirmó.

Granados concluyó que este tipo de victorias trascienden lo deportivo: “Esto nos une a todos. Somos todos iguales. Nadie nos quita este momento”, cerró.