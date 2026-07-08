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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 9º
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Scarlett Johansson reflexionó sobre la vejez y su salto a la dirección

La actriz habló sobre su debut como directora, la elección de una protagonista de más de 90 años y cuestionó el edadismo en la industria del cine.

Hoy 07:32

Scarlett Johansson atraviesa una nueva etapa en su carrera: su debut como directora. En ese proceso, la actriz también se permitió reflexionar sobre el paso del tiempo, la vejez y los prejuicios que aún persisten en la industria cinematográfica.

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La inquietud por dirigir no es nueva. Johansson recuerda que fue Robert Redford quien sembró esa idea en ella durante el rodaje de “El hombre que susurraba a los caballos” en 1998, cuando apenas tenía 12 años. “Pensé que actuaría hasta ser adulta y luego dirigiría porque me parecía un trabajo más interesante”, explicó. Sin embargo, con el tiempo, su desarrollo como actriz terminó ocupando el centro de su carrera.

A lo largo de los años trabajó con grandes referentes como los hermanos Coen, Woody Allen, Noah Baumbach y Sofía Coppola, de quienes tomó distintas enseñanzas. Pero dirigir le presentó un desafío inesperado: “Nada me preparó para lo involucrado que está un director en todos los aspectos de la película. Eres la primera en llegar y la última en irte. Estás todo el tiempo resolviendo problemas”, señaló.

Una historia atravesada por la edad

Su primera película, “La extraordinaria vida de Eleanor”, tiene como protagonista a una mujer de más de 90 años, interpretada por June Squibb, a quien Johansson admira profundamente. “Adoro a June Squibb”, afirmó sobre la actriz, que fue nominada al Oscar a los 84 años por “Nebraska”.

El proyecto también tiene una conexión personal para Johansson. El guion le resultó cercano por su propia historia familiar: “Yo también crecí como una niña judía en Nueva York”, contó, y recordó la influencia de su abuela, Dorothy Sloan.

Scarlett Johansson Scarlett Johansson

La elección de una protagonista de esa edad no es casual. Johansson cuestionó abiertamente el edadismo en la sociedad: “Creo que la gente es edadista. Es difícil admitirlo, pero así es nuestra sociedad occidental”. En ese sentido, remarcó que muchas actrices mayores quedan relegadas a papeles secundarios o estereotipados.

Además, planteó una reflexión más profunda: “Mi teoría es que no queremos vernos a nosotros mismos en el futuro. Es miedo a la muerte, básicamente”. También señaló que, especialmente en Estados Unidos, las personas mayores suelen quedar fuera de la vida cotidiana familiar y comunitaria.

Una historia incómoda pero humana

La película combina comedia y drama, y aborda un tema sensible: su protagonista, Eleanor, decide fingir haber vivido una tragedia similar a la de una amiga sobreviviente del Holocausto. Para Johansson, se trata de un enfoque complejo pero profundamente humano.

Scarlett Johansson Scarlett Johansson

“La mentira de Eleanor viene de un lugar puro, de amor y de la urgencia de mantener viva la historia de su amiga”, explicó. Y agregó: “Es un error humano. Espero que el público sienta compasión por ella”.

Entre lo comercial y lo emocional

Pese a ser una de las actrices más taquilleras de Hollywood, Johansson eligió debutar con una película pequeña e íntima. “Siempre tengo un ojo en la taquilla, pero mi prioridad es hacer películas que conecten con el público”, aseguró.

En esa línea, expresó una mirada más amplia sobre el cine: “Echo en falta que la gente se emocione colectivamente, que desconocidos rían y lloren juntos. De eso se trata el arte. Eso es el cine”.

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