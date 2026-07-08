Continúa el frío en Santiago del Estero: mínima de 6° y cielo mayormente despejado este miércoles 8 de julio del 2026

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un día soleado, con temperaturas bajas y humedad superior al 60%, sin probabilidad de lluvias.

Hoy 01:43

Los santiagueños deberán seguir abrigados este miércoles 8 de julio, ya que las bajas temperaturas continúan afectando a la provincia, al igual que en gran parte del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 6° durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 21°.

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El cielo se mantendrá despejado durante la mayor parte del día, aunque en algunos momentos podría presentarse parcialmente nublado. La humedad relativa superará el 60%, pero no se esperan precipitaciones, por lo que se mantiene un clima seco y estable.

El ambiente soleado durante la jornada permitirá realizar actividades al aire libre con precaución ante las bajas temperaturas, mientras que la estabilidad climática se mantendrá a lo largo del día, ofreciendo un miércoles frío pero agradable en la provincia de Santiago del Estero.