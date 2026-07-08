Vandalismo en plaza Belgrano durante festejos en San Salvador de Jujuy

Durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina, la plaza Belgrano en San Salvador de Jujuy fue vandalizada, provocando daños significativos en su luminaria.

Hoy 02:22

Ayer, alrededor de las 15 horas, cientos de jujeños se reunieron en el microcentro de San Salvador de Jujuy para celebrar el avance de la Selección Argentina a los cuartos de final, sin embargo, un grupo reducido de individuos aprovechó la algarabía para cometer actos de vandalismo.

Los daños se concentraron en la luminaria recientemente instalada en la plaza Belgrano, un espacio público que es un símbolo de la comunidad jujeña, afectando así la experiencia de celebración de los presentes.

A pesar de la mayoría de los asistentes que disfrutaron de la jornada de manera respetuosa, estos incidentes de vandalismo opacaron el ambiente festivo y desvirtuaron el sentido de unidad que caracteriza a la comunidad durante eventos deportivos de esta magnitud.

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de un comunicado oficial, expresó su más enérgico repudio a los actos de vandalismo y apeló a la responsabilidad ciudadana para cuidar los espacios públicos, que son considerados patrimonio de todos.

Además, se hizo un llamado a la comunidad para que colabore en la denuncia de cualquier hecho que atente contra los bienes públicos, enfatizando la importancia de mantener una ciudad más cuidada y ordenada.

Este tipo de actos no solo dañan la infraestructura, sino que también perjudican el sentido de comunidad y pertenencia que se fomenta en eventos deportivos que unen a la sociedad.