Crítica de "Cosas que no olvidaré"

Basada en hechos reales, la película de Alessandro Aronadio cuenta la relación de un padre de 40 años a quien han diagnosticado alzhéimer con su hijo, de 11, que lo cuida y le ofrece cariño, a quienes interpretan Edoardo Leo y Javier Francesco Leoni.

Hoy 07:23

Por Jordi Batlle Caminal

Para Fotogramas

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Dos detalles podrían a priori disuadir, o ahuyentar, al personal: película sobre el alzhéimer y, encima, basada en un caso verídico. Peligros: sentimentalismo, edificación, condescendencia… Afortunadamente, aunque algunos pasajes no dejan de ser convencionales, ninguno de estos prejuicios tiene aquí fundamento, porque el primer acierto de Aronadio es haber sabido insuflar ligereza, agilidad y frescura al relato, que en los primeros 30 o 40 minutos de metraje coquetea con la (buena) comedia popular: la jocosa escena del funeral posee el añorado encanto de las irrepetibles comedias de Risi o Monicelli.

Las relaciones entre el padre, todavía joven pero ya afectado por la pérdida de memoria, y el hijo de 11 años, que lo cuida y le ofrece cariño, están muy bien enfocadas. En la intimidad (cuando cocinan juntos armoniosamente o ven en vídeo una copia de 'Rocky,' que el progenitor adora y el hijo desconocía), estas relaciones están contempladas con un tacto próximo al de 'Kramer contra Kramer'. Y qué decir de una película que, en tantos momentos, reivindica el cine de Buster Keaton.

Para espectadores sensibles a temas humanos serios rebajados con un toque de ligereza.