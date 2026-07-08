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SANTIAGO DEL ESTERO | 08 JUL 2026 | 9º
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Opinión y Actualidad

Crónica de un boludo para la Scaloneta

Con el 2 a 0 abajo, a uno le pareció que Messi se sacaba la cinta de capitán y le decía a Scaloni que lo cambiara. Está bien —pensó uno—, un buen gesto. ¡Qué boludo! Mirá si Messi se va a ir; lo tenían que matar para sacarlo.

Hoy 07:26

Por Juan José Panno
Para Página 12

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No le salía una gambeta, tiraba centros que quedaban cortos y parecía una caricatura de sí mismo. Pero no se estaba sacando la cinta, la estaba ajustando (“aquí está el capitán”, debe haber dicho) y se fue a jugar bien a la derecha, al lado de ese wing en el que se había convertido Montiel. Se fue para enderezar el barco e iniciar la remontada.

También pensó uno, con el 2 a 0, que fue bueno mientras duró. Que había que agradecerles a estos muchachos y que uno no iba a caer en esa de decir que Scaloni se equivocó al llevar a casi los mismos jugadores de Qatar. Mucho menos hablar de las publicidades que hicieron para explicar una derrota, ni intentar justificar todo desde los cambios mal hechos, ni pontificar acerca de los rivales en los amistosos que faltaron para llegar a punto.

Nada de eso. Pero uno sí veía que las cosas se iban de las manos, que Egipto era lógicamente superior y que el esfuerzo del partido y el alargue contra Cabo Verde se pagaban muy caros. En una de esas era cierto eso de que el equipo había llegado al Mundial lejos de su mejor registro. “Ya está, qué pena que se termina el Mundial para nosotros”, siguió pensando uno, y empezó a cranear las posibles explicaciones de una frustración.

No se dio cuenta uno de que no había apuro para eso. Por ahora, lo único que hay que explicar es que estos muchachos tienen un corazón así de grande; que a Messi nunca hay que darlo por muerto y que el fútbol, queridos míos, es lo más grande que hay. Todo lo demás es boludez.

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