Juicio por la muerte de Maradona: declaran tres custodios que lo acompañaron en su casa de Tigre

Julio Soria, Marcelo “Chori” Domínguez y Julio César Coria fueron citados como testigos en la causa que investiga las circunstancias del fallecimiento del astro argentino.

Hoy 07:22

Tres custodios que acompañaron a Diego Armando Maradona durante su internación domiciliaria en el partido bonaerense de Tigre declararán este miércoles en el juicio por la muerte del astro argentino.

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Según informaron fuentes del caso, los testigos citados son Julio Soria, Marcelo “Chori” Domínguez y Julio César Coria, este último señalado por su participación en los momentos posteriores al fallecimiento de Maradona.

Coria ya había declarado en el primer juicio y fue detenido por presunto falso testimonio por decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, integrado por Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y la entonces jueza Julieta Makintach.

El jefe de seguridad del exjugador fue arrestado el 25 de marzo luego de afirmar que había visto a la psiquiatra Agustina Cosachov realizar maniobras de RCP a Maradona, un dato que, según la investigación, no había mencionado en declaraciones anteriores.

Además, Coria negó haber mantenido conversaciones telefónicas con el neurocirujano Leopoldo Luque. Sin embargo, el fiscal Patricio Ferrari señaló que el custodio habría hablado con el imputado en los días previos al fallecimiento y también en junio de 2020.

Coria fue una de las personas que asistió a Maradona el día de su muerte, ocurrida el 25 de noviembre de 2020 en la vivienda de Benavídez, donde el exjugador cumplía la internación domiciliaria.

En la causa están imputados el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. También son juzgados el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini.

Todos están acusados por el supuesto delito de homicidio simple con dolo eventual. En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que se encuentra demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.