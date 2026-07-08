Lo que no sabías que afecta tu calidad de sueño

Dormir bien es fundamental para la salud, y diversas investigaciones indican que alrededor del 30% de la población sufre de insomnio en algún momento de su vida. Conocer lo que hay que evitar puede ser clave para mejorar la calidad del descanso.

Hoy 06:12

En el contexto de temas varios, es esencial entender lo que se debe evitar para lograr un sueño profundo y reparador. Según la Organización Mundial de la Salud, el insomnio afecta a aproximadamente un tercio de la población en algún momento de su vida, lo que hace que este tema sea relevante para todos.

Uno de los principales factores que impactan la calidad del sueño es el consumo de cafeína. Esta sustancia, que se encuentra en el café, el té y algunas bebidas energéticas, puede interferir con la capacidad del cuerpo para conciliar el sueño. Se recomienda evitar su ingesta al menos seis horas antes de dormir.

Otro aspecto a considerar es la exposición a pantallas antes de acostarse. La luz azul emitida por teléfonos, tabletas y computadoras puede alterar la producción de melatonina, la hormona responsable del sueño. Establecer un tiempo sin pantallas antes de dormir puede mejorar significativamente la calidad del descanso.

Además, es importante tener en cuenta la alimentación nocturna. Consumir comidas pesadas o picantes antes de ir a la cama puede causar malestar y dificultar el sueño. Optar por cenas ligeras y evitar comer al menos dos horas antes de acostarse puede ser beneficioso.

El ambiente en el que se duerme también juega un rol crucial. Un entorno ruidoso o una habitación con temperaturas extremas pueden interrumpir el sueño. Mantener la habitación oscura, fresca y tranquila ayuda a crear un espacio propicio para el descanso.

Por último, no subestimes la importancia de una rutina de sueño consistente. Ir a la cama y despertarse a la misma hora todos los días ayuda a regular el reloj biológico, lo que facilita conciliar el sueño. Establecer hábitos saludables puede transformar significativamente la calidad del sueño.