Papelón de River en la Copa Argentina: cayó ante Aldosivi y quedó eliminado en 16avos de final

El Millonario tuvo una noche para el olvido en Salta, donde perdió por 3-1 ante el Tiburón y se despidió de manera temprana del certamen nacional.

Hoy 23:59

River tuvo un regreso oficial para el olvido. En su debut del segundo semestre, el equipo dirigido por Eduardo Coudet cayó 3-1 ante Aldosivi en Salta y quedó eliminado en los 16avos de final de la Copa Argentina.

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El encuentro, disputado en el estadio Padre Martearena y arbitrado por Andrés Gariano, dejó al Millonario afuera de una de las competencias que tenía por delante en lo que resta del 2026.

Ni el más pesimista de los hinchas de River imaginaba un primer tiempo tan complicado. Luego de un arranque discreto, sin grandes ideas en ataque pero tampoco con demasiado sufrimiento en su arco, Aldosivi golpeó primero.

El Tiburón abrió el marcador gracias al oportunismo de Tomás Fernández, quien aprovechó una pelota que quedó en el área tras un remate lejano de Nicolás Zalazar que se desvió en el camino. Santiago Beltrán quedó sin reacción y nada pudo hacer para evitar el 1-0.

River no logró reaccionar y Aldosivi volvió a lastimar. Federico Laurelli le ganó la posición a Giovanni González, desbordó por izquierda y envió un buscapié para Nicolás Cordero, que definió de gran manera ante la marca de Lautaro Rivero para poner el 2-0.

La primera mitad fue tan floja para el Millonario que Coudet decidió mover el banco antes de los 40 minutos: ingresaron Lucas Beltrán y Mauro Arambarri por Fausto Vera y Juan Cruz Meza.

En el complemento, cuando parecía que River intentaba tomar la iniciativa para buscar el descuento, llegó otro golpe inesperado. A los 11 minutos, Tomás Fernández desvió de cabeza un remate de Laurelli, luego de una intervención de Santiago Beltrán ante Cordero, y marcó el 3-0 para desatar el delirio del banco marplatense.

Los ingresos de los juveniles Joaquín Freitas y Lautaro Pereyra le dieron algo más de frescura al ataque riverplatense, pero el equipo nunca logró encontrar claridad suficiente para ponerse en partido.

Aldosivi, sin desesperarse y animándose a cruzar la mitad de la cancha cuando tuvo espacios, lastimó cada vez que se lo propuso y dejó al descubierto falencias que River ya había mostrado durante la primera parte del año.

El Millonario apenas pudo generar peligro con algunas intervenciones del arquero Ignacio Chicco y una pelota salvada en la línea por Cordero.

Recién a los 42 minutos del segundo tiempo, River encontró el descuento con algo de fortuna: tras un remate de Ferreyra desde media distancia, la pelota rebotó involuntariamente en Rafael Santos Borré y descolocó al arquero de Aldosivi para el 3-1.

En los minutos finales, el equipo de Coudet empujó con más vergüenza deportiva que ideas, pero no le alcanzó para acercarse en el marcador.

Con este resultado, Aldosivi dio el golpe, eliminó a River y avanzó a los octavos de final de la Copa Argentina, donde enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza.