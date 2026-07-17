La vigilia de la Marcha de las Cuerdas y Fuelles abrió los festejos con música y tradición en Santiago del Estero

La propuesta, organizada por la agrupación Saint Germain, reúne a músicos, vecinos y visitantes en la previa de la 12ª Marcha de las Cuerdas y Fuelles Santiagueños.

Hoy 22:14

En el marco de las celebraciones por el 473° aniversario de Santiago del Estero, este viernes comenzó la vigilia artística de la 12ª Marcha de las Cuerdas y Fuelles Santiagueños, una de las actividades que forman parte del calendario cultural organizado por la ciudad para homenajear sus raíces y su identidad.

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La convocatoria tiene lugar en el tradicional predio ubicado frente a la histórica chimenea del barrio Saint Germain, donde desde horas de la tarde se congregaron vecinos, músicos y visitantes para compartir una jornada cargada de folclore que se extenderá hasta la medianoche.

El encuentro ofrece un patio de comidas regionales, una feria de artesanos y una variada grilla de espectáculos musicales protagonizados por artistas santiagueños, en una propuesta que busca revalorizar la música popular y el legado cultural de la provincia.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue la presencia del senador nacional Gerardo Zamora, quien acompañó la celebración y subió al escenario para cantar y tocar junto a los músicos, sumándose al clima festivo que se vivió durante la vigilia.

También participaron de la jornada la intendenta de la Capital, Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación del municipio, Mario Benavente, quienes acompañaron las actividades organizadas por la agrupación Saint Germain.

La vigilia funciona como la antesala de la 12ª Marcha de las Cuerdas y Fuelles Santiagueños, que se realizará este sábado y volverá a recorrer las calles de la ciudad con guitarras, violines, bandoneones, acordeones y otros instrumentos característicos de la música santiagueña, antes de integrarse a la tradicional Marcha de los Bombos, uno de los eventos más convocantes de los festejos por el aniversario de la Madre de Ciudades.