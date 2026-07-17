El gesto de River en apoyo a la Selección antes de la final del Mundial

El equipo de Eduardo Coudet salió a la cancha con la camiseta de Argentina en la previa del duelo ante Aldosivi por Copa Argentina. “Con Argentina en el corazón”, publicó el club.

Hoy 22:07

A horas de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, River tuvo un gesto especial de apoyo para el equipo de Lionel Scaloni.

El equipo dirigido por Eduardo Coudet salió a la cancha con la camiseta de la Selección, como muestra de respaldo a la Albiceleste antes de la gran definición.

“Esta noche, River saldrá a la cancha con la camiseta de nuestra Selección, que se prepara para la final del Mundial en Estados Unidos”, comunicó el Millonario en sus redes sociales, junto a imágenes de ambas casacas.

El posteo estuvo acompañado por una frase cargada de sentido de pertenencia: “Con Argentina en el corazón”.

El gesto llega en un contexto especial para River, que durante el actual ciclo de Scaloni se consolidó como uno de los clubes que más futbolistas aportó a la Selección Argentina. En total, 20 jugadores que hicieron su debut profesional en el club terminaron vistiendo la camiseta albiceleste.

Históricamente, River tuvo una fuerte presencia en la Selección, tanto en distintos torneos internacionales como en los Mundiales. Desde la Copa del Mundo de 1978, con nombres como Daniel Passarella y Ubaldo Fillol, hasta el título conseguido en Qatar 2022, el club de Núñez dejó una marca importante en la historia del seleccionado.

En aquella conquista mundialista, seis campeones tuvieron pasado riverplatense: Julián Álvarez, Enzo Fernández, Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Exequiel Palacios y Guido Rodríguez.

Pero el aporte de River al ciclo de Scaloni no se limita a los campeones del mundo. También hubo otros futbolistas surgidos o formados en el club que participaron del proceso, sumaron minutos o formaron parte del recambio de la Selección.

De cara a la final ante España, los representantes actuales con pasado millonario son Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Facundo Medina, quien se formó en Núñez aunque no llegó a debutar en Primera.

Con ese fuerte vínculo entre River y la Selección, el Millonario decidió acompañar la previa de una manera simbólica, antes de salir a jugar por Copa Argentina en el estadio Padre Martearena de Salta.

La Scaloneta buscará una nueva jornada histórica en Nueva York, y River dejó en claro su apoyo con un mensaje simple y contundente: Argentina en el corazón.