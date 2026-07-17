“Nosotros jugamos al fútbol”: dos pilotos de Fórmula 1 desafiaron el pronóstico de Colapinto para la final del Mundial

Carlos Sainz y Fernando Alonso se mostraron confiados en una victoria de España ante Argentina, en la previa de la final del Mundial 2026.

Hoy 22:25

La previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España también llegó al mundo de la Fórmula 1. En medio del inicio de la actividad del Gran Premio de Bélgica, varios pilotos hablaron del partido decisivo que se jugará este domingo en Nueva Jersey.

Uno de los que se mostró expectante fue Franco Colapinto, piloto argentino de Alpine, quien destacó el orgullo que le genera ver nuevamente a la Albiceleste en una final del mundo.

“Estoy muy contento y orgulloso de haber llegado. Este equipo demostró que nos representa a todos los argentinos”, expresó Colapinto ante la prensa.

Luego, el argentino se refirió al cruce ante España y lo comparó con la semifinal frente a Inglaterra.

“Estoy contento de que la final la jueguen Argentina y España. No hay tanta pica como con Inglaterra. Con ellos tenemos un poco más de rivalidad, quizás por el tema de las redes sociales. Los españoles hablaron un poco mal de Messi y eso fue lo que generó todo el revuelo”, agregó.

Sin embargo, dos pilotos españoles de la parrilla no dudaron en desafiar el pronóstico argentino y se mostraron muy confiados en una victoria de La Roja.

Carlos Sainz, piloto de Williams, fue contundente en diálogo con Sky Sports: “Gana España. Nosotros jugamos al fútbol”.

En la misma línea, Fernando Alonso, de Aston Martin, también apostó por el seleccionado español, aunque reconoció la importancia de Lionel Messi en el equipo argentino.

“Le tenía más miedo a Inglaterra. Pero en España estamos contentos porque lo sentimos más fácil. Quizás Inglaterra se lo merecía más. Pero el problema es Messi”, señaló Alonso.

La coincidencia entre el Gran Premio de Bélgica y la final del Mundial generó un clima especial en el paddock, donde el fútbol también se metió en la agenda de los protagonistas de la Fórmula 1.

Franco Colapinto en el GP de Bélgica: horarios

La actividad de Franco Colapinto en el Gran Premio de Bélgica continuará este fin de semana con el siguiente cronograma:

Sábado 18 de julio

Práctica libre 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11.00 a 12.00

Domingo 19 de julio

Carrera: 10.00

Todas las actividades corresponden al horario argentino.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16, en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro definirá al campeón de la primera Copa del Mundo disputada con 48 selecciones, formato que debutó en esta edición del torneo.