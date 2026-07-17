Matt Damon revela su experiencia en La Odisea y su palabra favorita argentina

El actor Matt Damon comparte detalles sobre el rodaje de La Odisea y su expresión favorita en español, destacando su conexión con Argentina.

Hoy 23:52

La esperada película La Odisea, dirigida por el aclamado Christopher Nolan, finalmente se estrenó, generando gran expectativa entre los aficionados al cine. Matt Damon, reconocido por su interpretación de Odiseo, no solo ha capturado la atención por su actuación, sino también por sus comentarios sobre el desafío físico que representa el rodaje.

Con un presupuesto de aproximadamente 250 millones de dólares, La Odisea se convierte en el proyecto más ambicioso de Nolan hasta la fecha. La elección de filmar en cámaras IMAX de 70 mm proporciona una experiencia visual sin precedentes, llevándola a un nuevo nivel de grandeza en la cinematografía.

La narrativa de la película se centra en el regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya, explorando temas universales como el heroísmo, la fidelidad, la traición, y los lazos familiares. Este enfoque permite que la historia resuene profundamente con el público contemporáneo.

Nolan opta por un tono realista, alejándose de los clichés típicos de las películas de fantasía. Este estilo narrativo se asemeja más a su exitosa película Dunkerque, provocando emociones intensas durante las casi tres horas de metraje.

En una entrevista exclusiva con TN en Miami, Matt Damon y su compañero de reparto John Leguizamo discutieron el desafío de adaptar este clásico literario a la pantalla grande. Damon enfatizó la importancia de revitalizar una historia que ha perdurado por tres mil años.

Damon añadió: “La idea de nuestro gran director fue asumir el reto de traer esta historia a escala y hacer todo en IMAX”. Por su parte, Leguizamo destacó el coraje de Nolan al acercarse a una narración tan compleja, condensando ochocientas páginas escritas en verso en un filme de tres horas.

Ambos actores sorprendieron al compartir sus expresiones favoritas en español. Damon, casado con la argentina Luciana Barroso, y Leguizamo, de ascendencia colombiana, revelaron su preferencia por el lunfardo argentino, rematando su charla con un amistoso “¡Che, pibe!”.