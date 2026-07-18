Este sábado Santiago del Estero vuelve a latir al ritmo de la Marcha de los Bombos

La 24ª edición de la tradicional celebración reunirá a miles de santiagueños y visitantes en las calles de la ciudad. La jornada central comenzará a las 10 desde el Patio del Indio Froilán y será uno de los eventos más convocantes por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades.

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Santiago del Estero se prepara para vivir este sábado una de las jornadas más esperadas de los festejos por el 473° aniversario de la Madre de Ciudades. Desde las primeras horas de la mañana, miles de vecinos, turistas y agrupaciones folclóricas participarán de la 24ª Marcha Nacional de los Bombos, una celebración que año tras año reafirma la identidad cultural de la provincia y convoca a participantes de distintos puntos del país y del exterior.

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La actividad central comenzará a las 10 con la partida de las tradicionales columnas desde el Patio del Indio Froilán, que recorrerán las calles de la ciudad hasta confluir en el Parque Aguirre, donde se desarrollarán los principales homenajes y espectáculos.

La previa ya comenzó a vivirse este viernes con una multitudinaria Vigilia de la Marcha de los Bombos, que reunió durante toda la jornada a músicos, bailarines y familias en el Patio del Indio Froilán con espectáculos folclóricos, homenajes, feria de artesanos y comidas regionales.

A ese clima festivo también se sumó la vigilia artística de la 12ª Marcha de las Cuerdas y Fuelles Santiagueños, organizada por la agrupación Saint Germain frente a la tradicional chimenea del barrio homónimo. La propuesta convocó a numerosos vecinos y visitantes que disfrutaron de una noche de música popular, danzas, gastronomía regional y una feria de artesanos como antesala de la marcha que también recorrerá las calles de la ciudad este sábado.

Uno de los momentos destacados de esa celebración fue la participación del senador nacional Gerardo Zamora, quien subió al escenario para interpretar canciones junto a músicos santiagueños. También acompañaron la velada la intendenta de la Capital, Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación del municipio, Mario Benavente.

Para la jornada de este sábado se espera la presencia de más de 50 agrupaciones provenientes de diferentes provincias argentinas, además de delegaciones de Uruguay y Brasil, consolidando el carácter federal e internacional de la Marcha de los Bombos.

Durante el recorrido habrá homenajes a destacados representantes del malambo nacional y, una vez finalizada la marcha, las actividades continuarán en el Patio del Indio Froilán con espectáculos en vivo y la tradicional Telesiada, una ceremonia que busca agradecer la presencia de quienes llegan desde distintos rincones del país y comenzar a palpitar las bodas de plata que la Marcha Nacional de los Bombos celebrará en 2027.

Con miles de bombos, guitarras, violines, bandoneones y acordeones sonando al unísono, Santiago del Estero volverá a convertirse este sábado en el corazón del folclore argentino, en una jornada donde la música, la tradición y la identidad santiagueña volverán a ser protagonistas.