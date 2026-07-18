La Fiscalía de Salta apela fallo en caso Jimena Salas ante la Corte

El Ministerio Público Fiscal de Salta presentará un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia provincial en relación al fallo del Tribunal de Impugnación sobre el femicidio de Jimena Beatriz Salas, ocurrido en Vaqueros el 27 de enero de 2017.

Hoy 01:13

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta ha anunciado su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia provincial. Este recurso se refiere al fallo emitido por el Tribunal de Impugnación en la investigación sobre el femicidio de Jimena Beatriz Salas, que tuvo lugar en Vaqueros el 27 de enero de 2017.

La Fiscalía cuestiona la decisión del Tribunal de Impugnación que declaró de oficio la nulidad de la sentencia que atribuía responsabilidad a Javier Nicolás Saavedra, quien falleció horas antes del inicio del juicio oral. Según el MPF, el fallo reconoce que la evidencia presentada durante el juicio demostró la participación activa de Saavedra en el homicidio, junto con al menos otra persona.

No obstante, los jueces consideraron que no era jurídicamente posible mantener ese pronunciamiento debido a la extinción de la acción penal por su muerte. La Fiscalía argumenta que esta interpretación confunde la imposibilidad de condenar a un fallecido con la obligación de documentar la reconstrucción de los hechos en la sentencia.

Desde la perspectiva del MPF, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la verdad de las víctimas, especialmente de los hijos menores de Jimena Salas, quienes merecen conocer la identidad de los implicados en el asesinato de su madre.

Además, la Fiscalía subraya que una de las pruebas clave en el juicio fue el ADN encontrado en la escena del crimen, cuya pertenencia a Javier Saavedra fue confirmada por la perito genetista del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y la perito de la defensa.

El organismo sostiene que la decisión del Tribunal de Impugnación introduce una interpretación anacrónica que limita el derecho de las víctimas y de la sociedad a conocer la verdad sobre uno de los crímenes más impactantes en la historia judicial de Salta.

El recurso también busca que la Corte reconsidere las absoluciones de Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, quienes fueron favorecidos por el principio de la duda. La Fiscalía afirma que el Tribunal de Impugnación no realizó una valoración exhaustiva de las pruebas presentadas y que la nulidad respecto a Javier Saavedra fue declarada de oficio, sin cuestionamiento previo de las partes.

El MPF ha aclarado que la investigación para identificar al denominado 'Hombre 2', señalado como el segundo autor material del crimen, continúa con diversas medidas probatorias, independientemente del fallo del Tribunal de Impugnación.