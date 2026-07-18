El Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo" celebró 66 años de historia al servicio de la salud de los santiagueños

La institución conmemoró un nuevo aniversario reafirmando su compromiso con la atención pública, en un contexto marcado por la incorporación de tecnología, mejoras edilicias y el fortalecimiento de sus servicios.

Hoy 01:40

Tras conmemorar su 66° aniversario, el Hospital Regional "Dr. Ramón Carrillo" renovó su compromiso de continuar fortaleciendo la atención sanitaria en Santiago del Estero, consolidándose como uno de los principales efectores públicos de salud de la provincia.

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La institución destacó que este nuevo aniversario la encuentra atravesando una etapa de profunda transformación, impulsada por importantes inversiones en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación profesional, con el objetivo de seguir mejorando la calidad de atención que brinda diariamente a la comunidad.

Entre los avances más importantes, remarcaron la incorporación de tecnología de última generación, la modernización y ampliación de distintos servicios, las mejoras edilicias y el fortalecimiento del recurso humano, acciones que permiten consolidar un hospital cada vez más moderno, resolutivo y preparado para responder a las necesidades de los pacientes.

Desde el centro de salud también resaltaron el trabajo cotidiano de médicos, enfermeros, técnicos, administrativos y personal de apoyo, cuyo compromiso y vocación de servicio sostienen el funcionamiento de una institución que, desde hace más de seis décadas, constituye un pilar del sistema sanitario santiagueño.

Luego de haber celebrado sus 66 años de historia, el Hospital Regional reafirmó su decisión de seguir avanzando con responsabilidad, innovación y capacitación permanente, con la premisa de ofrecer una atención segura, humanizada y de excelencia para todos los santiagueños.