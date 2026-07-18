El tiempo en Santiago del Estero para este sábado 18 de julio: así estará el clima durante la Marcha de los Bombos

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada sin lluvias, con cielo entre parcialmente y mayormente nublado y una temperatura máxima de 25°C. El domingo continuará el tiempo estable, aunque con un leve descenso de la temperatura.

Hoy 01:45

Miles de santiagueños y visitantes participarán este sábado de la 24ª Marcha Nacional de los Bombos, una de las celebraciones culturales más importantes de la provincia, y el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ofrece buenas noticias para quienes formarán parte de la tradicional caminata y de las actividades programadas durante toda la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

De acuerdo con el organismo, no se esperan precipitaciones durante el sábado y el cielo se presentará parcialmente nublado durante la madrugada, la mañana y la tarde, mientras que hacia la noche estará mayormente nublado.

La temperatura mínima será de 19°C y la máxima alcanzará los 25°C, por lo que se espera una tarde agradable para el desarrollo de la marcha. El viento soplará del sector sur, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora, sin ráfagas previstas.

Cómo estará el domingo

Para el domingo 19 de julio, el SMN anticipa otra jornada estable y sin probabilidad de lluvias.

La temperatura oscilará entre los 19°C de mínima y los 23°C de máxima, con cielo mayormente nublado durante la madrugada, la tarde y la noche, mientras que por la mañana estará parcialmente nublado.

En cuanto al viento, será del sector sur y sudeste, con velocidades de entre 7 y 22 kilómetros por hora.

De esta manera, tanto la jornada central de la Marcha Nacional de los Bombos como las actividades de cierre previstas para el domingo podrán desarrollarse con condiciones meteorológicas favorables, sin precipitaciones y con temperaturas típicas del invierno santiagueño.