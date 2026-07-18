Robo de motocicleta en San Pedro genera preocupación entre vecinos

Un reciente robo de motocicleta en San Pedro ha puesto en alerta a los vecinos sobre la creciente inseguridad en la zona.

Hoy 02:33

Una mujer denunció el robo de su motocicleta estacionada en la vereda de su casa, lo que ha generado preocupación en la comunidad de San Pedro. El incidente ocurrió minutos después de que la víctima llegara a su domicilio en la ciudad de San Pedro.

El vehículo robado es una motocicleta Gilera Smash de 110 cc, la cual la mujer había dejado asegurada con una traba de volante al ingresar a su vivienda en el barrio Güemes.

El robo fue advertido alrededor de las 23.30 horas, cuando la damnificada dejó el rodado en la vereda. Sin embargo, al salir diez minutos después, se percató de que la motocicleta ya no estaba.

Ante esta situación, la mujer se dirigió a la Seccional 26° para formalizar la denuncia por el robo de su vehículo, lo que ha desencadenado una serie de investigaciones.

Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), se ha avanzado en la solicitud de las imágenes de las cámaras de seguridad del área, con el fin de identificar a los responsables del ilícito.

Este tipo de incidentes resalta la necesidad de mayor vigilancia y medidas de seguridad en las calles de San Pedro, donde los robos de motocicletas parecen estar en aumento.