Francia e Inglaterra buscan el consuelo del tercer puesto en el Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 20º
Mundial 2026
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
18:00 3er puesto
Francia -
Inglaterra -
18 / 07 / 2026
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 18:00 3er puesto
Francia
vs
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Francia e Inglaterra buscan el consuelo del tercer puesto en el Mundial 2026

Las dos selecciones que cayeron en semifinales se enfrentarán este sábado desde las 18, en el Estadio Miami, con el objetivo de cerrar su participación en la Copa del Mundo con una victoria y un lugar en el podio.

Hoy 07:10

Francia e Inglaterra se medirán este sábado desde las 18.00 en el Estadio Miami para definir el tercer puesto del Mundial 2026. Luego de quedar a un paso de la final, ambos seleccionados intentarán despedirse de la competencia con una victoria que les permita terminar entre los tres mejores del torneo.

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El conjunto dirigido por Didier Deschamps llegaba como uno de los grandes candidatos al título, pero sufrió un duro golpe en las semifinales al caer 2-0 frente a España. El equipo español dominó el encuentro de principio a fin y, con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro, dejó sin chances a los franceses de pelear por el campeonato.

Más allá de la eliminación, Francia buscará cerrar el certamen con una sonrisa y conseguir su tercer podio consecutivo en los Mundiales, tras haber sido campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022. Además, el encuentro marcará la despedida de Didier Deschamps como entrenador del seleccionado francés y podría ser una jornada especial para Kylian Mbappé, quien comparte con Lionel Messi el liderazgo de la tabla de goleadores con ocho tantos y buscará quedarse con la Bota de Oro.

Del otro lado estará Inglaterra, que dejó una buena imagen durante gran parte del torneo, pero quedó eliminada en una semifinal inolvidable frente a la Selección argentina. Los ingleses comenzaron en ventaja gracias al gol de Anthony Gordon, aunque la Albiceleste reaccionó sobre el final con los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar el 2-1 y avanzar a la final.

El equipo de Thomas Tuchel también intentará subirse al podio, un logro que solo consiguió una vez en toda su historia, cuando se consagró campeón del mundo en 1966. Después de aquella conquista, sus mejores actuaciones fueron los cuartos puestos obtenidos en Italia 1990 y Rusia 2018, por lo que una victoria representaría una de las campañas más destacadas de las últimas décadas.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido

  • Partido: Francia vs. Inglaterra.
  • Instancia: Partido por el tercer puesto del Mundial 2026.
  • Día: Sábado.
  • Hora: 18.00.
  • Estadio: Miami.
  • Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela).
  • TV: D Sports.

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