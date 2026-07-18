Rescatan un mono carayá herido en Puerto Tirol tras descarga eléctrica

Efectivos de la Comisaría de Puerto Tirol rescataron un mono carayá herido que habría sufrido una descarga eléctrica y fue trasladado para atención veterinaria.

Hoy 03:47

En un reciente incidente en Puerto Tirol, un mono carayá fue rescatado por efectivos de la Comisaría local tras sufrir lesiones compatibles con una descarga eléctrica.

El procedimiento fue iniciado tras el aviso de un ciudadano de 31 años, quien alertó a las autoridades sobre la presencia del animal en la Costanera, mencionando que había visto al mono caer al suelo tras recibir una descarga eléctrica.

El personal policial actuó rápidamente, resguardando al ejemplar en un recipiente adecuado para evitar mayores riesgos y realizando las gestiones necesarias para involucrar a especialistas en fauna silvestre.

Poco después, los miembros de la Fundación Karayá Rogá llegaron al lugar y confirmaron que el mono presentaba quemaduras en sus patas y parte de la cola, producto de la descarga.

El animal fue trasladado a las instalaciones de la fundación para recibir tratamiento veterinario y ser evaluado por profesionales capacitados en la atención de fauna silvestre.

Desde la fundación se ha comunicado que el mono carayá se encuentra estable y, una vez que complete su recuperación, será reinsertado en su hábitat natural, un proceso fundamental para su bienestar.