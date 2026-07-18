Rescatan a mujer de un secuestro en Santa Fe tras contactar a la policía

Una mujer de 43 años fue rescatada en Santa Fe tras lograr comunicarse con la policía durante su cautiverio por parte de su expareja y su padre.

Hoy 04:11

En un impactante caso de secuestro en la ciudad de Santa Fe, una mujer de 43 años logró escapar de sus captores gracias a una llamada desesperada a la policía. Esta situación se desarrolló después de varios días de cautiverio bajo la custodia de su expareja y el padre de este.

La denuncia presentada por la víctima revela que fue retenida en una vivienda del barrio Ciudadela, donde, durante su tiempo de encierro, sufrió múltiples abusos sexuales. Su situación se tornó crítica hasta que logró encontrar una oportunidad para pedir ayuda.

El momento clave se presentó cuando sus captores bajaron la guardia, lo que le permitió a la mujer contactar a la policía y solicitar auxilio. Este acto de valentía desencadenó un operativo policial de emergencia para rescatarla.

Según el relato de la víctima, el secuestro comenzó el domingo anterior, cuando ambos hombres la sacaron por la fuerza de su hogar y la trasladaron a la residencia donde fue mantenida cautiva.

El llamado a la policía activó un operativo inmediato que no solo garantizó la seguridad de la mujer, sino que también permitió a los investigadores localizar a los sospechosos a pocas cuadras de la casa. Ambos fueron detenidos mientras se desplazaban en un camión Mercedes Benz rojo.

Un detalle que llamó la atención de los agentes de policía fue la carga del vehículo, que incluía una bolsa de cemento y varios bolsones de arena, algunos llenos y otros vacíos, lo que suscitó sospechas adicionales sobre la conducta de los detenidos.

Los hombres, identificados como la expareja de la mujer y su padre, fueron puestos a disposición de la Justicia para enfrentar las acusaciones pertinentes.