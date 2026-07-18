Oportunidades en pueblos fantasma de Europa ofrecen hasta 100,000 euros

Los pueblos fantasma en Europa ofrecen incentivos económicos para atraer nuevas familias a comunidades rurales y aldeas que buscan revitalizarse.

Hoy 05:16

Los pueblos fantasma en Europa han emergido como una opción atractiva para familias que desean comenzar de nuevo en comunidades pequeñas, islas remotas o aldeas de montaña. Varios países han implementado ayudas oficiales que facilitan la compra, renovación o recuperación de viviendas vacías para atraer nuevos residentes.

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A pesar de la percepción en redes sociales de que estos lugares “te pagan por mudarte”, la realidad es que estas ayudas suelen estar condicionadas a la compra de una vivienda, su renovación y la obligación de residir allí por un periodo determinado o destinarla al alquiler residencial.

Italia, Irlanda y Suiza son algunos de los países más destacados en este contexto. Los programas pueden ofrecer hasta 100,000 euros, siempre y cuando los solicitantes cumplan con los requisitos establecidos y presenten la documentación necesaria, utilizando la propiedad como vivienda principal o para alquiler a largo plazo.

La iniciativa busca revitalizar zonas rurales de Europa que han experimentado una significativa pérdida de población. La migración de jóvenes a ciudades grandes ha dejado muchas escuelas con pocos estudiantes, comercios cerrados y numerosas casas deshabitadas.

Con el objetivo de revertir esta situación, diferentes gobiernos locales han creado incentivos para atraer familias, trabajadores remotos y parejas jóvenes, buscando no solo llenar casas, sino también mantener servicios básicos, recuperar centros históricos y evitar el abandono de propiedades antiguas.

Un ejemplo notable es el programa en Trentino, Italia, que ofrece ayudas de hasta 100,000 euros para recuperar viviendas en riesgo de abandono. Este incentivo cubre hasta el 40% de los costos de renovación, lo que permite un apoyo significativo para quienes decidan invertir en estas propiedades.

En Irlanda, la política Our Living Islands también está diseñada para revitalizar comunidades en islas costeras, ofreciendo subsidios de hasta 84,000 euros para la renovación de casas vacías. Sin embargo, al igual que en Italia, estas ayudas están condicionadas a la recuperación efectiva de las propiedades.