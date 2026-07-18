Un periodista chileno elogia a Argentina y critica la argentinofobia

José Antonio Neme, periodista chileno, rechazó la argentinofobia y destacó el valor y la cultura de Argentina en su programa de televisión.

Hoy 06:28

En un contexto de creciente rivalidad deportiva, José Antonio Neme, reconocido periodista chileno, ha sorprendido con un mensaje de apoyo hacia Argentina, justo antes de la semifinal del Mundial 2026 contra Inglaterra.

Durante su programa Mucho Gusto en la señal Mega, Neme cuestionó a aquellos chilenos que desean la derrota de la Selección argentina y se posicionó en contra de la argentinofobia que ha permeado en ciertos sectores de la sociedad chilena.

El comunicador enfatizó que no comprende la animosidad hacia Argentina, señalando que “juegan bien, son competitivos” y resaltando la hospitalidad que ofrecen a los visitantes.

Neme calificó como “ridícula” la actitud de quienes apoyan a los rivales de Argentina por motivos ajenos al deporte, añadiendo que no ve razones válidas para fomentar ese rechazo hacia el país vecino.

Además de resaltar el nivel futbolístico de la Scaloneta, Neme hizo hincapié en otros aspectos positivos de Argentina, como su cultura, gastronomía y el trato amable hacia los turistas.

El periodista también abordó la historia reciente de Argentina, elogiando su capacidad para enfrentar crisis políticas y económicas, subrayando la resiliencia del pueblo argentino.

Cerrando su intervención, Neme lanzó una frase que resonó en las redes sociales: “Ojalá nosotros, los chilenos, tuviéramos un poco ese coraje también”, mostrando admiración por la fortaleza del pueblo argentino.