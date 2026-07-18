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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 17º
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Vacaciones de invierno en el CCB: se dictarán dos atractivos talleres para niños

Las enriquecedoras actividades para los peques se llevarán adelante los días martes y miércoles. Las inscripciones se realizan los días hábiles y los cupos son limitados.

Hoy 06:55

El Centro Cultural del Bicentenario de Santiago del Estero dictará este martes 21 y el miércoles 22 de julio, el taller de arte “Superhéroes y Villanos”, destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 17 a 18.30 y en forma gratuita.

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A través de distintas técnicas artísticas, los participantes explorarán el mundo de los personajes fantásticos, fomentando la creatividad, la imaginación y la expresión personal en un espacio lúdico y educativo.

La actividad invita a crear, dibujar y diseñar héroes y villanos propios, combinando arte, juego y aprendizaje en una experiencia enriquecedora para los más pequeños.

Por su parte, el martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de julio, en el horario de 19:00 a 20:30hs, se dictará el Taller de danzas urbanas, destinado a niños de 6 a 11 años, también en forma gratuita.

Una propuesta recreativa y artística pensada para disfrutar, aprender y expresarse a través del movimiento. Durante el encuentro, los participantes explorarán diferentes estilos de danzas urbanas mediante juegos, secuencias coreográficas y dinámicas grupales adaptadas a su edad.

La actividad busca fomentar la creatividad, la coordinación, la confianza y el trabajo en equipo en un ambiente divertido y participativo, acercándose, de una manera lúdica a la danza.

Para ambos talleres, las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados.

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