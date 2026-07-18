Clima perfecto en Termas de Río Hondo: temperaturas agradables para hoy Sábado 18 de julio de 2026

Los termenses pueden esperar un día soleado y agradable, ideal para disfrutar al aire libre. Las temperaturas oscilarán entre 15.5 °C y 23.9 °C.

Hoy 08:01

Hoy, los termenses se despertaron con un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 16.4 °C y una sensación térmica de 10.9 °C. La humedad se encuentra en un 48%, lo que contribuye a un ambiente agradable para disfrutar del día.

Se prevé que la jornada de hoy será soleada, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 23.9 °C y una mínima de 15.5 °C. Este clima ideal invita a los habitantes a salir y disfrutar de actividades al aire libre.

Para mañana, los termenses también podrán disfrutar de un día soleado, aunque las temperaturas descenderán un poco, con un mínimo de 13.3 °C y un máximo de 19.5 °C. Es un buen momento para planificar paseos y actividades familiares.

El lunes, el pronóstico indica un clima parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 12.4 °C y 17.3 °C. Aunque no será tan caluroso, se mantendrá un ambiente agradable para los termenses.

En resumen, el clima actual en Termas de Río Hondo es despejado, con una temperatura de 16.4 °C. Para hoy, se espera un día soleado con una mínima de 15.5 °C y una máxima de 23.9 °C. Mañana el sol seguirá brillando, pero con temperaturas ligeramente más frescas, mientras que el lunes se presentará con algunas nubes.

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