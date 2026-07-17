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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 20º
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Colapinto terminó 13° en la práctica libre 3 del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo un rendimiento de menor a mayor en la práctica libre 3, último ensayo del Gran Premio de Bélgica, cuya clasificación tendrá lugar a las 11 de este sábado.

Hoy 08:58

El piloto argentino estuvo gran parte del entrenamiento en los últimos lugares, lidiando con cierta inestabilidad de su auto, pero finalmente, cuando puso neumáticos blandos -utilizó medios casi toda la prueba-, hizo una buena vuelta con su Alpine para ubicarse en el puesto 13°, a 1.914 del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), que fue el más veloz con un tiempo de 1:45.990. Lando Norris y Max Verstappen siguieron al actual líder del campeonato mundial.

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El único incidente de la prueba lo protagonizó Lewis Hamilton, que en el final se despistó, pasó por sobre la leca y dejó a su Ferrari maltrecha, con evidente destrozo en la parte trasera derecha. El piloto inglés pidió disculpas.

Franco Colapinto fue el primero de los 22 pilotos en salir a la pista. A los Alpine los siguieron los Haas, los Cadillacy los Racing Bulls; también, los McLaren. Antonelli y Russell se tomaron un tiempo para analizar la situación antes de subirse a sus monoplazas.

De entrada, Checo Pérez se quejó de algunas vacilaciones en su auto.

Estuvo muy lejos Colapinto el primer tercio de la práctica, a 3 segundos del líder, Hamilton. El pilarense marcó 1:49.802 con neumáticos medios. Gasly, en cambio, se mantiene a 1,2 en el octavo puesto. Russell fue a la pista 23 minutos después de iniciada la prueba y lo siguió Antonelli.

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