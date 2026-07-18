El costo de llenar el álbum del Mundial 2026 en Bolivia

Un análisis financiero revela que el costo para completar el álbum del Mundial 2026 en Bolivia puede ser significativamente alto, especialmente si no se realizan intercambios de figuritas.

Hoy 10:17

Completar el álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026 no es simplemente una actividad recreativa; puede representar un considerable gasto económico para los coleccionistas en Bolivia.

De acuerdo a cálculos matemáticos realizados por expertos, un coleccionista que desea llenar el álbum sin realizar intercambios de figuritas requeriría, en promedio, alrededor de 1.045 sobres.

¿Qué implica esto en términos económicos para los bolivianos? Considerando precios de mercado en la región, el costo promedio de un sobre de figuritas oscila entre Bs 10 y Bs 12, mientras que el álbum tiene un costo aproximado de Bs 60 a Bs 80.

Por lo tanto, el cálculo estimado de gasto sería entre Bs 10.500 y Bs 12.500 solo en sobres, lo que resulta en un total de Bs 10.600 a Bs 12.600, un monto que puede resultar elevado para muchos.

El álbum de Panini para el Mundial de 2026 incluye 980 figuritas distintas y se presenta con 7 stickers por sobre, además de contar con 48 selecciones, lo que incrementa la dificultad de completar la colección.

A lo largo del tiempo, los coleccionistas enfrentan el problema habitual: muchas figuritas son repetidas y cada sobre proporciona menos variedad, lo que se ha convertido en un fenómeno estudiado por matemáticos de instituciones como Cardiff y Ginebra.

La razón detrás del aumento del costo es que a medida que se avanza en la colección, la probabilidad de obtener figuritas repetidas se incrementa, lo que obliga a comprar una mayor cantidad de sobres para conseguir las figuritas restantes.

Para mitigar los gastos, los expertos recomiendan intercambiar figuritas, comprar en grupo y evitar la apertura compulsiva de sobres, ya que sin estas estrategias, el costo de completar el álbum puede duplicarse.

A pesar de los altos costos asociados, el álbum de figuritas continúa siendo un ritual intergeneracional que trasciende el tiempo, ya que la emoción de abrir un sobre y la esperanza de encontrar la figurita que falta persisten en la cultura colectiva.