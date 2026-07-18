Quién es Slavko Vincic, el árbitro de la final entre Argentina y España que estuvo detenido por presunto tráfico de drogas

El esloveno dirigirá la definición del Mundial 2026 este domingo en Nueva Jersey. Tiene un antecedente con la Albiceleste en Qatar 2022 y una carrera marcada por partidos de alto nivel, aunque también por una polémica detención en 2020.

Hoy 11:19

Slavko Vincic será el árbitro encargado de dirigir la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España, que se jugará este domingo desde las 16 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El juez esloveno tiene un antecedente reciente con la Albiceleste: fue el encargado de impartir justicia en la derrota por 2-1 ante Arabia Saudita, en el debut argentino en el Mundial de Qatar 2022. Aquel fue, además, el último partido que Argentina perdió en una Copa del Mundo.

Por el lado de España, el dato juega a favor de La Roja: nunca perdió bajo la conducción de Vincic.

En lo profesional, el árbitro de 46 años es considerado uno de los más importantes de su país. Es internacional desde 2010 y en los últimos años dirigió partidos de gran relevancia, como la semifinal de la Nations League 2023 entre España e Italia, y la final de la Champions League 2024 entre Real Madrid y Borussia Dortmund.

La final del domingo será su sexto partido en una Copa del Mundo. Además del debut de Argentina ante Arabia Saudita en 2022, también dirigió Gales-Inglaterra en Qatar y, en esta edición, estuvo en Brasil-Marruecos, Jordania-Argelia y México-Ecuador. En total, acumula 15 tarjetas amarillas y una roja en Mundiales.

También cuenta con un antecedente vinculado indirectamente al fútbol argentino: en 2025 dirigió el partido entre River y Monterrey de México, por el Mundial de Clubes, encuentro en el que expulsó al mediocampista colombiano Kevin Castaño.

El polémico antecedente fuera de la cancha

Más allá de su reconocida trayectoria como árbitro, Vincic también quedó envuelto en una fuerte polémica en 2020, cuando fue detenido en Bijeljina, Bosnia y Herzegovina, durante un operativo policial vinculado a una investigación por presunta red de prostitución, tráfico de drogas y armas.

Según trascendió en ese momento, en el lugar donde fue demorado había nueve mujeres, 26 hombres, 14 paquetes de cocaína, 10 armas de fuego, tres chalecos antibalas y más de 10 mil euros en efectivo.

El árbitro negó cualquier vinculación con los delitos investigados y aseguró que solo había aceptado una invitación para almorzar.

“No tengo nada que ver con eso. Acepté una invitación para almorzar, que resultó ser mi mayor error. Me arrepiento de ello. Estaba sentado en una mesa con mi compañía, de repente vino la Policía y sucedió lo que sucedió”, explicó en aquel momento.

De acuerdo con versiones difundidas tras el hecho, Vincic se encontraba comiendo junto a Tijana Maksimovic, señalada como presunta líder de la red investigada, situación que lo involucró inicialmente en el caso.

Tras lo ocurrido, la Federación de Eslovenia respaldó al árbitro y consideró el episodio como un “malentendido”. “Estaba en el sitio equivocado en el momento inadecuado”, señalaron entonces.

La emoción por dirigir la final

Este domingo, Vincic volverá a estar en el centro de la escena mundial, aunque esta vez por lo estrictamente deportivo. En la final del Mundial será acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik como asistente 1 y Andraz Kovacic como asistente 2. El jordano Adham Makhadmeh será el cuarto árbitro.

Tras conocer su designación, el juez esloveno no ocultó su emoción.

“Primero fue una sorpresa. Luego, alegría. Estaba temblando, así que es un honor increíble arbitrar la final del Mundial. Es un sueño para un árbitro joven cuando empieza. Estoy muy orgulloso, muy orgulloso de mí mismo y de mi equipo”, expresó.

Con antecedentes mundialistas, experiencia en finales europeas y una historia personal atravesada por una polémica que logró dejar atrás, Slavko Vincic tendrá este domingo la responsabilidad de impartir justicia en el partido más importante del fútbol mundial: la final entre Argentina y España.