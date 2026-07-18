Defraudación millonaria en Furth: allanaron viviendas de varios empleados

Todo apunta a una presunta maniobra fraudulenta con la venta de vehículos 0 kilómetros. Un sospechoso espera que resuelvan pedido de eximición de prisión.

Hoy 08:50

La investigación por un presunto desfalco millonario en dólares en la concesionaria Furth Automotores dio un importante paso el viernes cuando se llevaron a cabo cuatro allanamientos simultáneos ordenados por la Justicia de Control y Garantías, en el marco de una causa que llevan adelante los fiscales Victoria Ledesma y Diego Cortés.

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Pese al hermetismo con el que trabajan en el caso, se supo que los procedimientos alcanzaron tres domicilios de empleados de la firma y las oficinas de la propia empresa, donde los investigadores secuestraron abundante documentación de interés para la pesquisa.

Los operativos estuvieron a cargo de áreas especializadas de la Dirección General de Investigaciones. Participaron efectivos de Homicidios y Delitos Complejos, Delitos Económicos y Ciberseguridad, quienes irrumpieron de manera simultánea en los inmuebles ubicados en distintos barrios de la Capital con el objetivo de reunir pruebas vinculadas a la presunta maniobra defraudatoria.

Según se supo, se trataría del domicilio de Matías Llado, jefe de Venta Directa de la concesionaria. También inspeccionaron las viviendas de la jefa de Gestoría y de una empleada administrativa, cuyas identidades no trascendieron. Asimismo, por disposición judicial, los investigadores ingresaron a las oficinas de la empresa para secuestrar documentación que podría ser de vital importancia para la causa.

Hasta el momento, la investigación se desarrolla bajo un marcado hermetismo. Desde la Fiscalía no se brindó información oficial sobre el avance del expediente ni sobre el contenido de la documentación secuestrada, por lo que el desarrollo de las actuaciones permanece bajo absoluta reserva mientras continúan las tareas investigativas.

Uno de los puntos que mantiene en expectativa la causa es la situación procesal de Matías Llado, quien días atrás presentó un pedido de eximición de prisión, a través de su abogado Miguel Torres, para evitar una eventual detención.

Ese planteo judicial aún no fue resuelto, por lo que su futuro procesal continúa sujeto a la decisión que adopte la Justicia de Control y Garantías.

Si bien no existe información oficial sobre la mecánica del presunto fraude, trascendió de manera extraoficial que la maniobra consistiría en no registrar dentro del sistema informático de la concesionaria las ventas de vehículos 0KM.

De esa forma, las unidades habrían sido comercializadas sin quedar asentadas en los registros internos de la empresa, generando un millonario perjuicio económico.

Las mismas versiones indican además que existirían varios vehículos cuya ubicación todavía no pudo ser establecida y que figurarían como "desaparecidos", situación que forma parte de las líneas investigativas que actualmente analizan los especialistas de Delitos Económicos.

Además de recolectar evidencias, es de vital importancia para la Justicia por estas horas establecer quiénes y cuántas serían las personas involucradas, por lo que la investigación podría ampliarse a medida que avance el análisis de las evidencias halladas.