Una bebé de 10 meses sufrió graves heridas tras ser atacada por un perro en Las Termas

La pequeña fue mordida en el rostro mientras se encontraba junto a su madre en una vivienda del barrio Villa Balnearia. Debió ser trasladada al CEPSI de la Capital para una atención especializada.

Hoy 09:33

Una bebé de 10 meses sufrió heridas de consideración luego de ser atacada por un perro durante la mañana de ayer viernes en una vivienda del barrio Villa Balnearia, en Las Termas de Río Hondo.

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El episodio ocurrió alrededor de las 10.30 sobre calle Antonio Machado. La pequeña se encontraba junto a su madre, Yanet, de 25 años, durante una visita a la casa de su abuela, cuando el animal la atacó por causas que aún no fueron establecidas.

Tras la agresión, la menor sufrió lesiones en el rostro y fue trasladada al CIS de Las Termas, donde recibió las primeras atenciones médicas.

Debido a la gravedad de las heridas, los profesionales resolvieron su derivación al CEPSI de la ciudad Capital para una evaluación especializada y la realización de estudios de mayor complejidad.

El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía, que busca determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque y las responsabilidades correspondientes.