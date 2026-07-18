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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 22º
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Al ritmo del bombo legüero: el Himno Nacional Argentino y un emotivo momento en el Patio del Indio Froilán

El sonido profundo del legüero acompañó una escena única, donde música, tradición y sentimiento se unieron para dar paso a la multitudinaria Marcha de los Bombos 2026 por las calles de la Madre de Ciudades.

Hoy 10:16

El Patio del Indio Froilán fue escenario de un momento cargado de emoción este sábado, cuando al ritmo del bombo legüero se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino y quedó oficialmente inaugurada la edición 24 de la Marcha Nacional de los Bombos.

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Con los instrumentos en alto y la presencia de cientos de participantes llegados desde distintos puntos del país, el tradicional espacio santiagueño se convirtió en el punto de partida de una nueva edición de la fiesta que celebra la identidad y las raíces culturales de Santiago del Estero.

El sonido profundo del legüero acompañó una escena única, donde música, tradición y sentimiento se unieron para dar paso a la multitudinaria marcha por las calles de la Madre de Ciudades.

Con el primer repique de los bombos comenzó el recorrido de una celebración que, año tras año, convoca a miles de personas y reafirma al bombo legüero como símbolo de la cultura santiagueña.

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