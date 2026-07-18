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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 JUL 2026 | 22º
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Presentaron la Preselección Santiagueña U13 Femenina

La Federación de Básquet de Santiago del Estero dio inicio a una nueva etapa de trabajo y preparación para las jóvenes jugadoras que representarán a la provincia.

Hoy 11:08
Preselección U13

La Federación de Básquet de Santiago del Estero llevó a cabo la presentación oficial de la Preselección Santiagueña U13 Femenina, en las instalaciones de Independiente BBC.

Con esta actividad, comenzó una nueva etapa de trabajo y preparación para las jóvenes jugadoras de la provincia, que buscarán representar a Santiago del Estero en próximas competencias nacionales.

Durante la jornada estuvieron presentes el presidente de la Federación Santiagueña de Básquet, Carlos Basualdo, y el dirigente Juan Ángel Rojas, quienes acompañaron el inicio de este proceso formativo.

El cuerpo técnico estará encabezado por las entrenadoras Emilia Rojas y Lucía Boggetti, quienes tendrán a su cargo la conducción del seleccionado durante esta etapa de preparación.

La conformación de la Preselección Santiagueña U13 Femenina representa una nueva oportunidad para seguir fortaleciendo el desarrollo del básquet formativo femenino en la provincia.

Desde la Federación destacaron la importancia de promover el crecimiento deportivo y humano de las nuevas generaciones, en un camino que apunta a consolidar la presencia santiagueña en el ámbito nacional.

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