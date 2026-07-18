Abrieron una convocatoria para cubrir un cargo docente de Nivel Primario en Ojo de Agua

El llamado corresponde a la Escuela N° 531 de Los Chañares y los aspirantes deberán estar incluidos en los Listados de Orden de Mérito 2026.

Hoy 11:53

El Consejo General de Educación de Santiago del Estero, a través de la Junta de Calificaciones y Clasificaciones del Nivel Primario, abrió una convocatoria excepcional y extraordinaria para cubrir un cargo docente en una institución educativa del departamento Ojo de Agua.

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El llamado corresponde a la Escuela N° 531, de jornada simple, ubicada en la localidad de Los Chañares, perteneciente a la Región VIII. La cobertura es para un cargo del primer grado del escalafón docente y se realiza por necesidad de servicio.

La inscripción estará habilitada desde las 00 horas de este sábado 18 de julio hasta las 23.59 del domingo 19 de julio de 2026.

Los docentes interesados deberán completar el formulario de inscripción dispuesto por el organismo educativo, mientras que los aspirantes deberán cumplir con los requisitos establecidos por la Junta de Calificaciones y Clasificaciones del Nivel Primario.