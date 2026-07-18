Detuvieron a una joven por atropellar a una nena de 11 años mientras manejaba alcoholizada

El hecho ocurrió en Tupungato, Mendoza. La conductora, de 23 años, fue imputada y la menor permanece internada en grave estado.

Hoy 13:29

Una joven de 23 años manejó alcoholizada y atropelló a una nena de 11 años en Tupungato, Mendoza. La menor tuvo que ser trasladada al Hospital Notti, donde pelea por su vida.

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En las últimas horas, la conductora fue imputada por lesiones graves culposas agravadas por el nivel de alcoholemia y permanecerá detenida.

El fiscal de instrucción Jorge Quiroga, a cargo de la causa, definió la condena. El avance del expediente dependerá de la evolución clínica de la víctima, que permanece internada con un diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave.

El hecho ocurrió el pasado jueves a las 21.45 en la intersección de las calles Mathons y Liniers, donde la imputada embistió a la nena con su camioneta Ford Ranger cuando realizaba una maniobra en reversa.

La situación se agravó cuando, tras el impacto, la conductora se dio a la fuga. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, la joven y el vehículo involucrados en el siniestro no estaban. Más tarde sería localizada cerca de la escena, donde estaba resguardada debido a que familiares de la víctima intentaban agredirla.

Según el test de alcoholemia practicado, la joven presentó un nivel de 1,49 gramos de alcohol por litro de sangre en el momento del siniestro.

Según la reconstrucción de los testimonios de testigos, la menor estaba caminando por la vía pública cuando fue atropellada. Tras ser embestida, recibió asistencia médica inmediata y fue trasladada en ambulancia al Hospital Notti.

Allí, los profesionales de salud le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave, por lo que permanece bajo cuidados intensivos.

En la investigación intervinieron efectivos de la Comisaría 20, junto a personal de Policía Científica e Investigaciones, quienes realizaron las pericias en el lugar del hecho y secuestraron la camioneta involucrada.

El equipo médico del Hospital Notti informó que la paciente fue ingresada con lesiones de carácter severo y permanece en observación permanente, bajo un estricto protocolo de atención pediátrica.