Colapinto fue crítico con el rendimiento de Alpine tras la clasificación en Bélgica: "No mejoramos nada"

El piloto argentino largará 11° este domingo en el Gran Premio de Bélgica, aunque quedó disconforme con el rendimiento del auto.

Hoy 15:20

Franco Colapinto no ocultó su fastidio tras la clasificación del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. El piloto argentino quedó disconforme con el rendimiento de su Alpine y fue contundente al analizar el trabajo del equipo.

“No mejoramos nada respecto de ayer”, remarcó el nacido en Pilar, luego de una jornada complicada en el circuito de Spa-Francorchamps.

Colapinto no pudo superar la Q2 y finalizó en la 13ª posición, aunque finalmente largará 11° este domingo debido a las sanciones impuestas a Lando Norris e Isack Hadjar.

Más allá de haber ganado dos lugares en la grilla, el argentino se mostró preocupado por el comportamiento del auto y aseguró que el rendimiento fue incluso peor que el del viernes.

“No mejoramos nada, incluso empeoramos en la mañana. No fueron buenos cambios, es un auto que está siendo bastante difícil de manejar y difícil de poner a punto”, enfatizó.

De cara a la carrera, Colapinto reconoció que el panorama será exigente y que Alpine deberá encontrar respuestas para intentar meterse en la pelea por los puntos.

“Todos mejoraron menos nosotros. Mañana va a ser una carrera larga y difícil, ojalá podamos sumar algo o intentarlo al menos”, afirmó.

La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien fue escoltado por el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, y por el británico George Russell, también de Mercedes.

El Gran Premio de Bélgica se disputará este domingo desde las 10, hora de Argentina, en el tradicional circuito de Spa-Francorchamps.