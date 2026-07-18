Silva Neder: "Las sachaguitarras integran las raíces más profundas y auténticas de nuestra identidad ancestral"

El vicegobernador hizo entrega de una placa conmemorativa a los familiares de Elpidio Herrera, rindiendo tributo a la memoria del creador del instrumento.

Hoy 18:17

En representación del gobernador de la provincia Elías Miguel Suárez, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder encabezó esta tarde los festejos por el 55° aniversario de Las Sachaguitarras Atamisqueñas en la ciudad de Villa Atamisqui. Estuvo acompañado por Manolo Herrera (heredero de Elpidio, el recordado inventor del instrumento), el jefe comunal anfitrión, Víctor Rosales, el subsecretario de Cultura de la provincia, Lic. Juan Leguizamón, la vicepresidenta 2° de la Legislatura, Nilda Moyano y familiares del creador de la sachaguitarra.

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Durante esta emblemática cita folclórica y turística, que anualmente reúne a multitudes de distintos puntos de la Argentina, el Vicegobernador hizo extensivo el cálido saludo del gobernador Suárez y de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder, reafirmando el constante respaldo a esta manifestación popular.

"Expresiones artísticas como las de las sachaguitarras ya están grabadas en el devenir más tradicional y legítimo de nuestro legado ancestral santiagueño. El espíritu de Elpidio siempre estará presente entre nosotros, y a vos, Manolo, te cabe el gran honor y la responsabilidad de sostener encendido ese fuego que él inició", manifestó.

Asimismo, Silva Neder remarcó: "Desde la gestión pública, revalidamos nuestro acompañamiento a este acontecimiento que integra la agenda cultural de todo el territorio santiagueño, transformándose en un punto de confluencia tanto para los residentes locales como para aquellos comprovincianos que hoy habitan en distintos rincones del país".

"La celebración de Las Sachaguitarras Atamisqueñas es el punto de encuentro para reunirnos año tras año, de abrazarnos con familiares y amigos; ningún impedimento frenará la alegría de esta comunidad ni su deseo de fundirse en un abrazo fraterno", subrayó.

A su turno, Manolo Herrera expresó su gratitud por el acompañamiento de las autoridades y valoró el sostén ininterrumpido del Estado santiagueño, el cual se consolidó durante los mandatos del exgobernador Zamora y encuentra plena continuidad en la actual gestión del gobernador Elías Suárez, beneficiando tanto a este proyecto musical como a todo el abanico cultural de la provincia.

Silva Neder hizo entrega de una placa conmemorativa a los familiares de Elpidio Herrera, rindiendo tributo a la memoria del creador del instrumento.

Cabe destacar que el aniversario de la sachaguitarra se erige como uno de los encuentros más atractivos dentro de la agenda de festejos por el cumpleaños de la Madre de Ciudades, que este próximo 25 de julio celebrará sus 473 años de trayectoria institucional.