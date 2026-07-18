Trump amenaza con subir los aranceles a Canadá por el humo de los incendios que afecta la final del Mundial

El presidente de Estados Unidos responsabilizó al gobierno canadiense por la contaminación generada por los incendios forestales. El humo llegó a Nueva Jersey, donde este domingo jugarán Argentina y España.

Hoy 20:40

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con incrementar los aranceles a Canadá como respuesta al humo provocado por los incendios forestales que afectan a ese país y que alcanzó el noreste estadounidense, incluida Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

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La advertencia llegó luego de que una densa capa de humo cubriera el cielo sobre el MetLife Stadium, en East Rutherford, generando preocupación a pocas horas del encuentro decisivo. A pesar de ello, las autoridades confirmaron que el partido continúa programado con normalidad, aunque mantienen un monitoreo permanente de las condiciones climáticas.

"Seguimos la situación de cerca", aseguró Andrew Giuliani, director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para el Mundial, al referirse a la evolución de la calidad del aire.

Según el Sistema Canadiense de Información sobre Incendios Forestales, actualmente permanecen activos 937 focos, la mayoría fuera de control. Las columnas de humo fueron desplazadas por los vientos y llegaron a ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Washington, Detroit y Chicago.

A través de su red Truth Social, Trump responsabilizó directamente al gobierno canadiense, al que acusó de no realizar un manejo adecuado de los bosques. "Esto es negligencia deliberada y se está convirtiendo en algo que ocurre cada año, costando a Estados Unidos miles de millones de dólares", escribió.

El mandatario incluso propuso incorporar el costo de la contaminación a los aranceles que paga Canadá y adelantó que mantendrá conversaciones con el primer ministro Mark Carney para reclamar medidas frente a la emergencia ambiental.

Mientras tanto, especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) advirtieron que la evolución del humo dependerá del comportamiento de los vientos durante las próximas horas. Algunos modelos indican que nuevas masas de aire contaminado podrían desplazarse nuevamente hacia el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey.

Por el momento, la organización del Mundial no anunció cambios en la programación de la final, aunque las autoridades continúan evaluando la calidad del aire para garantizar que el encuentro entre Argentina y España pueda disputarse sin inconvenientes.