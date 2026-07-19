El escenario de la Feria Artesanal recibió a estudiantes que se destacaron artísticamente en la Liga de Promos

Los jóvenes, seleccionados por su desempeño en la primera edición de la Liga de Promos, fueron parte de la propuesta cultural que cada fin de semana se desarrolla en la Feria Artesanal del Parque Aguirre, en el marco del mes aniversario de la ciudad.

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Jóvenes estudiantes que se destacaron por su talento artístico en la 1° Liga de Promos, realizada durante los últimos días de junio y los primeros de julio en el Nodo Tecnológico, se presentaron en el escenario principal de la Feria Artesanal del Parque Aguirre, formando parte de la propuesta cultural y musical que ofrece el espacio cada fin de semana durante el mes aniversario de la ciudad.

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La actividad forma parte de una estrategia de trabajo articulado entre el Gobierno de la Provincia y la Municipalidad de la Capital, con el objetivo de promover espacios de participación y expresión para los jóvenes.

Los estudiantes fueron seleccionados entre más de 2.200 participantes de la presentación de buzos de la Liga de Promos y fueron premiados con la posibilidad de integrar la grilla artística, donde ofrecieron espectáculos de danzas folclóricas, canto, dúos, malambo y cumbia, entre otras expresiones.

Esta iniciativa, que permitió a los jóvenes talentos mostrar su arte, se concretó en el marco de un acuerdo entre el Ministerio de Educación de la Provincia, la Municipalidad de la Capital y el Consejo General de Educación.