La Municipalidad informó que el Cambiatón Mundialista fue un éxito ya que miles de vecinos participaron de las nueve ediciones

La propuesta reunió a más de 8 mil personas a lo largo de nueve encuentros consecutivos, en los que familias, jóvenes y niños compartieron jornadas de intercambio de figuritas y actividades recreativas en la previa de la final del Mundial.

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La Municipalidad de la Capital realizó este sábado la última edición del Cambiatón Mundialista, una propuesta que, durante nueve encuentros consecutivos, reunió a más de 8 mil personas entre todas las jornadas, en un espacio pensado para compartir la pasión por el fútbol y fortalecer los vínculos entre vecinos, en la previa de la gran final del Mundial.

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A lo largo del ciclo, cientos de niños, jóvenes y familias completas se acercaron para intercambiar figuritas, completar sus álbumes y participar de los sorteos de álbumes, camisetas de la Selección Argentina y kits mundialistas.

La iniciativa contó con el acompañamiento de la intendenta Norma Fuentes y del secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, quienes destacaron la importancia de generar propuestas gratuitas que promuevan el encuentro y la participación de la comunidad.

El director de la Juventud de la Capital, Luis Llanos, remarcó: "El Cambiatón trascendió el simple intercambio de figuritas y se consolidó como un verdadero espacio de convivencia, donde miles de santiagueños compartieron tardes de recreación, amistad y entusiasmo bajo una misma pasión". Además, expresó: "La Municipalidad celebra el éxito de una propuesta que convirtió la espera del Mundial en una oportunidad para seguir construyendo comunidad a través del deporte y la participación ciudadana".