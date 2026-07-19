La Municipalidad informó que el Cambiatón Mundialista fue un éxito ya que miles de vecinos participaron de las nueve ediciones

La propuesta reunió a más de 8 mil personas a lo largo de nueve encuentros consecutivos, en los que familias, jóvenes y niños compartieron jornadas de intercambio de figuritas y actividades recreativas en la previa de la final del Mundial.
La Municipalidad de la Capital realizó este sábado la última edición del Cambiatón Mundialista, una propuesta que, durante nueve encuentros consecutivos, reunió a más de 8 mil personas entre todas las jornadas, en un espacio pensado para compartir la pasión por el fútbol y fortalecer los vínculos entre vecinos, en la previa de la gran final del Mundial.
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A lo largo del ciclo, cientos de niños, jóvenes y familias completas se acercaron para intercambiar figuritas, completar sus álbumes y participar de los sorteos de álbumes, camisetas de la Selección Argentina y kits mundialistas.
La iniciativa contó con el acompañamiento de la intendenta Norma Fuentes y del secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, quienes destacaron la importancia de generar propuestas gratuitas que promuevan el encuentro y la participación de la comunidad.
El director de la Juventud de la Capital, Luis Llanos, remarcó: "El Cambiatón trascendió el simple intercambio de figuritas y se consolidó como un verdadero espacio de convivencia, donde miles de santiagueños compartieron tardes de recreación, amistad y entusiasmo bajo una misma pasión". Además, expresó: "La Municipalidad celebra el éxito de una propuesta que convirtió la espera del Mundial en una oportunidad para seguir construyendo comunidad a través del deporte y la participación ciudadana".